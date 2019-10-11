توسك: نحذر أنقرة من مغبة استخدام سلاح اللاجئين السوريين ضدنا

دعا رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​، ​تركيا​ إلى "تفهم مخاوف الأوروبيين من أن تؤدي تحركاتها في ​سوريا​ إلى كارثة إنسانية"، رافضا "التهديدات التركية بإغراق ​أوروبا​ بسيل من ​اللاجئين​ السوريين"، مشيراً إلى انه "لن نقبل أبدا استغلال اللاجئين كسلاح واستخدامهم لابتزازنا، تهديدات الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أمس في غير محلها بالمرة".

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