الصادق المهدي: 5 تحديات قد تدخل النظام الانتقالي لطريق مسدود

توقع زعيم حزب "الأمة" السوداني المعارض، ​الصادق المهدي​، "أن يواجه النظام الانتقالي خمسة تحديات جسيمة قد تدخله إلى طريق مسدود"، واصفاً مشروع البرنامج الانتقالي الإسعافي ل​حكومة​ ​عبدالله حمدوك​ بـ "الضعيف".

وأوضح أن "التحديات تتمثل في عثرات موضوعية بسبب الحالة الاقتصادية، وغير موضوعية بسبب ​مناورات​ السلام، وتدخلات خارجية انتهازية ومؤامرات السدنة بهدف الردة السياسية، واختلالات ​قوى الحرية والتغيير​"، مشيراً إلى "إننا ندرك أن المناورات حول السلام، ومؤامرات السدنة والتدخلات الخارجية الانتهازية، والصعوبات الموضوعية قد تدخل النظام الانتقالي في طريق مسدود".

وحذّر من "أن تستغل ذهنية بعض الفئات المؤدلجة بلا سند شعبي حقيقي، وذهنية بعض السدنة الانسداد إذا حدث للتآمر الانقلابي"، مشيراً إلى أن "الشعب السوداني بعد التجارب الظالمة الفاشلة مصفح ضد الدكتاتورية".