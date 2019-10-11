رئيس اتحاد بلديات بعلبك: علينا تحويل الصعوبات لفرص وعدم الاستسلام للواقع

اعتبر رئيس اتحاد بلديات ​بعلبك​ ​حمد حسن​ خلال لقائه وفد "منتدى بعلبك الإعلامي" أن "دور الإعلام أساسي في حركتنا الميدانية ونشاطنا، لذا ينبغي علينا إنصافه، ومع انتشار ​وسائل التواصل الاجتماعي​ المضبوط والفوضوي، تبرز أهمية وسائل الإعلام التي تبتغي نشر الحقائق دون تحريف أو تضخيم أو تهويل، حتى لا تشوه الأحداث وتضيع الحقائق، ولإظهار الصورة الكاملة بموضوعية ومهنية".

وفي بيان له، أعرب حسن عن "اعتزازه برعاية "الحفل الذي يقيمه المنتدى بمناسبة ​عيد الإستقلال​، لتكريم إعلاميين بلغوا سن التقاعد، أو أرغمتهم الظروف ​القاهرة​ لوسائل الإعلام على ترك المهنة، والانتقال إلى مجالات عمل أخرى لتأمين مورد الرزق لهم ولعائلاتهم، وهذا دليل وفاء وقيم يتحلى بها الإعلاميون، لذا نحن نتكامل معا في هذا التوجه الذي يحفظ عطاءات وتضحيات ومناقبية زملائكم".

ولفت إلى "إننا نعاني في البلديات والاتحادات ​البلدية​ من ضائقة مالية، نتيجة عدم تقاضي مستحقاتنا كاملة من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخلوي، ولكن علينا ألا نستسلم للواقع المؤلم، وأن نعمل لتحويل التهديدات والصعوبات إلى فرص"، مشيراً إلى "إننا حصلنا على هبة من مكتب التعاون الإيطالي بقيمة 500 ألف ​دولار​ لاستكمال القاعة الرياضية المقفلة في بعلبك، وسوف يساهم الاتحاد بمبلغ 150 ألف دولار، ونعمل لتجهيز المعرض الدائم للمنتوجات الزراعية في مبنى الاتحاد، وتوافقنا مع ​مجلس الإنماء والإعمار​ على إنجاز الطريق الممتدة من دوار ​عين بورضاي​ إلى تجمع ​المدارس​ ومحيطه في محلة عمشكي، وغيرها من المشاريع في بلديات قرى الجوار التي ندرسها مع اتحاد بلديات وادي هيرو الفرنسي، وغيره من الجهات المانحة".