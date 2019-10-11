النشرة: قطع اوتوستراد زحلة احتجاجا على ما تعرض له داني التن امس

أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة بان "عددا من أهالي مدينة زحلة قطعوا اوتوستراد زحلة احتجاجا على ما تعرض له الشاب داني التن امس".
وكان التن تعرض للاختطاف من قبل مسلحين ادعوا أنهم من استخبارات الجيش من حوش الامراء في زحلة ومن ثم تركوه على الطريق في بوداي بعدما سرقوا سيارته.
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