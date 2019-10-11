النشرة: قطع اوتوستراد زحلة احتجاجا على ما تعرض له داني التن امس

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بان "عددا من أهالي ​مدينة زحلة​ قطعوا ​اوتوستراد زحلة​ احتجاجا على ما تعرض له الشاب داني التن امس".

وكان التن تعرض للاختطاف من قبل مسلحين ادعوا أنهم من ​استخبارات الجيش​ من ​حوش الامراء​ في زحلة ومن ثم تركوه على الطريق في ​بوداي​ بعدما سرقوا سيارته.