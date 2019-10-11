أسعد زغيب: فوجئنا بدعوى تقدم بها علوية على بلدية زحلة

علق رئيس ​بلدية زحلة​ معلقة و​تعنايل​ ​أسعد زغيب​ في ​مؤتمر​ صحفي على اتهام بلدية زحلة بموجب ​دعوى قضائية​ بتحويل احد مجاري ​الصرف الصحي​ إلى الليطاني، مؤكداً "انهم يحملوننا مسؤولية ليست من ضمن اختصاصنا او صلاحياتنا وهذا تجني على ​البلدية​".

ولفت إلى "إننا فوجئنا بدعوى تقدم بها رئيس ​مصلحة الليطاني​ ​سامي علوية​ على بلدية زحلة، تزامنا مع الحادث الذي تعرض له داني التن، والمطلوب من ​الدولة​ التحرك واتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية وبالمناسبة لوقف عمليات الخطف والسلب والافراج والمطلوب ان ننتهي من هذه المهزلة"، مستنكراً "طريقة التعاطي التي يتعامل بها رجال الدولة مع بعضهم البعض وبطريقة غير بناءة لا توصل إلى حلول".

وأكد انه "علينا التروي ومعرفة كيفية وأساليب التعاطي من خلال تحمل مسؤولية المواطنين"، مشيراً إلى أن "بلدية زحلة تتسلم استدعاء من المدعي العام، وقبل الاستدعاء المطلوب معرفة العمل وتحديد المسؤوليات وفق القانون"، مضيفاً "اليوم تلقينا تعميم يقضي بالسماح للبلديات بتنظيف مجاري الأنهار على نفقة البلديات التي لاتملك ميزانيات".

وتمنى "ان يأتي مندوب من مصلحة الليطاني كي نتفق على حل المسائل العمالقة صناعة، بيئة، مصانع، ومنهم من أنجز ما هو مطلوب منه بيئيا ومنهم من يعمل على ذلك، علينا أن نتعاون من أجل خدمة المواطن وفق القانون ونحن منفتحون وايجابيون من أجل التعاون وهنا قضايا تعود بمسؤوليتها على عاتق البلدية وقضايا تعود بمسؤوليتها على البلديات".

كما تمنى على مدير عام المصلحة سامي علوية "ان يكون إيجابي بطريقة التعاطي معنا وان لا يكون متعالي معنا وعلى البلديات والمؤسسات، المفروض ان يكون متعاون ومجاري زحلة تصب على المحطة ولا وجود لأي مجرور من زحلة خارج عن المحطة وهناك مجاري من مناطق غير زحلة".