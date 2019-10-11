زغيب:الهدف من افتعال ازمة البنزين هو تحديد سعر صفيحة البنزين بـ30 الف

رأى المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ في بيان أن "الهدف من افتعال ازمة ​البنزين​ هو تحديد سعر صفيحة البنزين بـ30 الف ليرة لبنانية وللأسف في تلك الحالة يكون المواطن مسرور ويشكر الله انه لم ينقطع البنزين"، معتبرا أنه "لو يلتزم الشعب بمقاطعة البنزين ليوم واحد لما تجرأ احد على القيام بهذه الكذبة".

وتوجه زغيب الى المواطنين قائلا: "اذا بلعتم الطعم بالبنزين فابشروا بطعم ​الطحين​ وباقي المواد فمتى ستعي ايها الشعب وتنتفض على ناهبيك وسارقيك الذين يفتعلون الازمات لتبقى خانعا خاضعا اما آن الوقت لننبذ الطائفية وتنتفض كل ​طائفة​ بوجه اميرها ​الفاسد​ وتلقيه في مطمر ​النفايات​"، مشددا على أن "ما يقوم به أصحاب المحطات أمر مرفوض وغير مقبول لانه يعتبر احتكار لمادة ضرورية و حركة البلد متوقفة عليه وكما يعلم الجميع فانه لا يجوز احتكار المواد الاساسية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية والضرورية".