اعتبر عضو ​القيادة​ القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في ​لبنان​ ​محمد شاكر القواس​ أن "​مصرف لبنان​ المركزي وحاكمه ​رياض سلامة​ يعبثان ب​الأمن​ الإجتماعي والإقتصادي للمجتمع اللبناني، من خلال استهتاره بالأزمة المالية والنقدية التي تضرب لبنان"، مطالبا ​الحكومة اللبنانية​ ورئيسها ​سعد الحريري​ "بتحمل المسؤولية الكاملة في مواجهة هذة الازمة الخطيرة والمسؤولين عن تفاقمها فبل أن تتحول إلى كارثة وطنية تطيح بلبنان و​الدولة اللبنانية​ وإقتصادها الوطني".

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كانت هذه تفاصيل خبر القواس طالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها لمواجهة الازمة المالية والنقدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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