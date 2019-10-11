أدى رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ صلاة الجمعة في ​مسجد محمد الأمين​ وأثر ذلك توجه مع بعض المرشحين لعضوية ​المجلس الإسلامي الشرعي​ الأعلى الى ضريح رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ لتلاوة الفاتحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السنيورة وبعض المرشحين لعضوية المجلس الشرعي زاروا ضريح الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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