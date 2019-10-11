نفى مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ما تم تناقله عن اشعال حريق بطريقة مفتعلة في مصفاة ​الزهراني​ النفطية، مشيراً إلى أن "الحريق ناتج عن خطأ تقني تمت معالجته".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لا صحة لما تم تناقله عن اشعال حريق بطريقة مفتعلة بمصفاة الزهراني النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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