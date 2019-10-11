أكّدت ​وزارة الدفاع الأميركية​ أنها "ستنشر ثلاثة آلاف جندي أميركي إضافي في السعودية على خلفية التهديدات الإيرانية لأمن الخليج"، موضحًا "اننا لا نسعى للصراع مع النظام الإيراني لكننا نحتفظ بقدرات للرد على أي تهديدات".

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كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون يؤكد أنه سيرسل 3000 جندي أميركي إضافي إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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