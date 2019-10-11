رويترز: أميركا سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب هجوم أرامكو

أفادت وكالة ​رويترز​" للانباء بأن "​الولايات المتحدة الاميركية​ سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى ​السعودية​ في أعقاب هجوم أرامكو الذي وقع في 14 أيلول".

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