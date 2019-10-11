رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أنهى اتفاق السلام بين أثيوبيا وأريتريا عقدين من النزاع بين البلدين

فاز رئيس وزراء أثيوبيا، آبي أحمد، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019.

ومنحت الأكاديمية السويدية جائزة السلام لهذا العام لرئيس الوزراء آبي بسبب "جهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي".

وتوصلت أثيوبيا، العام الماضي، إلى اتفاق تاريخي مع إريتريا ينهي 20 عاما الخلاف عقب الحرب الحدودية بين البلدين من 1998 إلى 2000.

يفوز آبي بجائزة نوبل للسلام المئة، وسيستلم الجائزة في أوسلو في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتبلغ قيمة الجائزة المالية نحو 900 ألف دولار أمريكي.

وتنافس على الجائزة هذا العام أكثر من 300 مرشح، بينهم أفراد ومؤسسات.

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وانتشرت أخبار عن الفائز المحتمل من بينهم الناشطة في مجال البيئة، غريتا ثونبورغ. وتمنع قوانين هيئة جوائز نوبل نشر أسماء المرشحين، غير الفائزين، إلا بعد مرور 50 عاما.

جائزة نوبل: من الديناميت للسلام

من هو آبي أحمد؟

بعد توليه رئاسة الوزراء أدرج أبي أحمد العديد من الإصلاحات وسعت الحريات في أثيوبيا، التي كانت تعاني من التضييق في العديد من المجالات.

وأفرج عن عشرات المعارضين، وفتح باب العودة أمام المنفيين منهم. وأهم من ذلك كله فقد وقع اتفاقية سلام مع الجارة أريتريا منهيا عقدين من النزاع بين البلدين.

ولكن إصلاحاته أماطت اللثام أيضا عن النزاعات العرقية في البلاد، وأدت أعمال العنف التي ترتبت عنها إلى نزوح 2.5 ملايين شخص من ديارهم.