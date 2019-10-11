شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: تنظيم الحمدين ينفق الملايين على مراكز أبحاث عالمية للصمت عن جرائمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضخ النظام القطرى ملايين الدولارات على مراكز أبحاث لضمان صمتها عن الجرائم التى يرتكبها تنظيم الحمدين، حيث أشار موقع "قطريليكس" إلى أنه خوفا من افتضاح خططه الإرهابية في الصحافة الأمريكية أصدر تميم بن حمد قرارات بتوفير دعم مالي كبير لمعهد بروكينجز ومجموعة الأزمات الدولية، خشية إصدار تقارير تكشف التوجهات الإرهابية لتنظيم الحمدين.

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وأضاف موقع قطريليكس أن النظام القطري يحاول أن يسكت المنصات الإعلامية في مختلف دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا تصدر تقارير رسمية تفضح المخططات القطرية لهدم المنطقة ومساعدتها الدائمة لدعم مختلف المليشيات المسلحة فى المنطقة العربية.

وأشار إلى أن قطر تحاول أن تهرب من نيران القوانين الخاصة بالكشف عن المعلومات، حيث أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لمعاهد بحثية في واشنطن مقابل أن تقدم خدمات دعم لوجستية للنظام القطرى، ولكن الغرض الحقيقي هو إسكات تلك المراكز البحثة عن إرهاب قطر، موضحا أن تميم بن حمد أمر بتوفير دعم مالى ضخم لعدد من النخب في مختلف الدول الغربية من أجل استخدامها ضد وسائل الإعلام التي تكشف كل تاريخها السيئ في دعم الإرهاب، وإجبارهم على إطلاق خطابات معادية للدول المقاطعة للدوحة.