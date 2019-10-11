الملك: الدستور منح البرلمان صلاحيات واسعة والبرلمانيون مسؤولون عن جعل القوانين تعكس نبض المجتمع

وجه الملك محمد السادس، في خطابه اليوم الجمعة، خلال افتتاح السنة التشريعية الرابعة، رسالة للبرلمانيين للاضطلاع بالصلاحيات التي منحها لهم الدستور، وعكس نبض المجتمع من خلال التشريعات.

وقال الملك خلال خطابه أمام البرلمانيين في مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن الدستور الجديد منح للبرلمان صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، موجها كلامه للبرلمانيين بالقول “فأنتم حضرات البرلمانيين، مسؤولون على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين”.

كما دعا الملك أعضاء البرلمان، لتحمل مسؤوليتهم في مراقبة العمل الحكومي، حيث قال “كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، و مراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين”.

وفي الوقت الذي أعلن الملك أن “المرحلة الجديدة تبدأ من الآن”، وجه دعوته اليوم للمؤسسة التشريعية، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، لـ”الانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة، التي ندخلها”.

وأوضح الملك أن هي سنة تشريعية يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية، مضيفا أنه “بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات، لذا، ينبغي استثمارها حسب قوله في النهوض بالأمانة والتنافس الإيجابي والدفاع عن قضايا الوطن “بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات”.