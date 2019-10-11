كأس محمد السادس.. جمهور الرجاء الأكثر حضورا في دور سدس عشر النهائي_ صورة

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن جماهير فريق الرجاء الرياضي، كانت الأكثر حضورا خلال مباريات الدور 32 لمسابقة الكأس العربية، والتي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث بلغ عدد الجمهور الرجاوي الذي تابع لقاء النسور الخضر أمام هلال القدس الفلسطيني 43 ألف متفرج.

وقال الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “في مباريات دور 32 المنصرم من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حضرت الجماهير بكثرة في مختلف الملاعب العربية”.

وتابع: “كان جمهور فريق الرجاء المغربي الأكثر حضورا في مباراة فريقه أمام هلال القدس الفلسطيني، ننتظر حضورا أكثر من كافة الجماهير خلال مباريات دور 16 القادمة”.

يذكر أن قرعة دور ثمن النهائي، وضعت فريقا الرجاء والوداد وجها لوجه، إذ سيكون الفريق الأخضر هو الطرف المستقبل ذهابا يوم 2 نونبر القادم، على أن يستضيف الفريق الأحمر لقاء العودة في 23 من الشهر ذاته.

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أمام ممثل المغرب الثالث في المسابقة، أولمبيك آسفي فسيواجه الترجي التونسي ذهابا، يوم 3 نونبر المقبل بملعب المسيرة بآسفي، في حين يرحل يوم 23 من الشهر نفسه لتونس، لخوض مباراة الإياب.