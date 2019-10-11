الأسود ضد ليبيا.. الجماهير الوجدية تستعد لصنع احتفالية بالمدرجات_ صور

تستعد الجماهير الوجدية، لصنع أجواء احتفالية، مساء اليوم الجمعة، خلال مباراة المنتخب الوطني الودية ضد منتخب ليبيا، والتي سيحتضنها الملعب الشرفي، بمدينة وجدة.

ومن المرتقب أن ترفع جماهير عاصمة الجهة الشرقية، “تيفو”، في مدرجات الملعب، بعدما تم تثبيته على كراسي المتفرجين، من طرف أعضاء أولتراس فريقي مولودية وجدة، والاتحاد الإسلامي الوجدي.

وعبر الجمهور الوجدي، عن سعادته منذ إعلان جامعة كرة القدم، اختيار الملعب الشرفي بالمدينة، لإجراء لقاء الأسود ضد ليبيا، كما رحبت بطريقتها الخاصة بالعناصر الوطنية فور وصولها إلى وجدة.

وتقام المواجهة بداية من الساعة السابعة مساء، بالتوقيت المغربي، علما أنها تشكل الظهور الثالث للبوسني وحيد خاليوزيتش، الناخب الوطني الجديد، مع “أسود الأطلس”.

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وخاض وحيد أول اختبارين مع المنتخب الوطني، شتنبر الماضي، في إطار ودي، ضد كل من بوركينافاسو، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، ثم ضد النيجر، حيث تغلبت الأسود بهدف دون رد.

هذا، ويخوض “أسود الأطلس”، مباراة ودية أخرى، الثلاثاء القادم، ضد المنتخب الغابوني، على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة.