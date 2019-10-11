وجه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، رسالة خاصة إلى القطاع البنكي، وطالبه بالمساهمة في المبادرات الاجتماعية، والتنسيق مع المؤسسات العمومية، معلنا عن برنامج جديد لتمويل مشاريع الشباب والمقاولات الذاتية.
وقال الملك محمد السادس، في خطابه، خلال افتتاح السنة التشريعية، إن القطاع البنكي المغربي مطالب بالالتزام، والانخراط في التنمية، داعيا الحكومة وبنك المغرب إلى التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، لدعم الخريجين الشباب، ومشاريع التشغيل الذاتية.
ودعا الملك إلى ضرورة تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، حامل المشاريع من الحصول على قروض بنكية، وتقديم الدعم لهم، من أجل ضمان أكبر نسبة من النجاعة لدعم المقاولات الكبرى والمتوسطة للتصدير نحو إفريقيا، وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات البنكية، والاستفادة من فرص الاندماج المهني.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يدعو لدعم الخريجين الشباب ودعم مشاريع التشغيل الذاتي..قروض ودعم مادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.