الملك يدعو لدعم الخريجين الشباب ودعم مشاريع التشغيل الذاتي..قروض ودعم مادي

وجه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، رسالة خاصة إلى القطاع البنكي، وطالبه بالمساهمة في المبادرات الاجتماعية، والتنسيق مع المؤسسات العمومية، معلنا عن برنامج جديد لتمويل مشاريع الشباب والمقاولات الذاتية.



وقال الملك محمد السادس، في خطابه، خلال افتتاح السنة التشريعية، إن القطاع البنكي المغربي مطالب بالالتزام، والانخراط في التنمية، داعيا الحكومة وبنك المغرب إلى التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، لدعم الخريجين الشباب، ومشاريع التشغيل الذاتية.



ودعا الملك إلى ضرورة تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، حامل المشاريع من الحصول على قروض بنكية، وتقديم الدعم لهم، من أجل ضمان أكبر نسبة من النجاعة لدعم المقاولات الكبرى والمتوسطة للتصدير نحو إفريقيا، وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات البنكية، والاستفادة من فرص الاندماج المهني.