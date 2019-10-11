الملك يدعو القطاع الخاص والقطاع البنكي إلى انخراط أكبر في المرحلة الجديدة

طالب الملك محمد السادس القطاع الخاص بالإنخراط في إنجاح المرحلة الجديدة، التي سبق وأعلن عنها خلال خطاب العرش، لاسيما ما يتعلق بالإنخراط في الأوراش التنموية والإقتصادية.

وجاء ذلك خلال افتتاح الملك للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة، بعد زوال اليوم الجمعة.

وقال الملك إن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا وأحزابا، مسؤولون عن توفير شروط نجاح المرحلة الجديدة، التي قال إنها تتطلب انخراط الجميع بعيدا عن الخلافات والصراعات، وذلك لتنفيذ وتتبع المشاريع، مضيفا بأن ذلك هو مسؤولية المؤسسات العمومية، وأيضا مسؤولية القطاع الخاص.

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وأشار الملك إلى أن من مسؤولية القطاع الخاص تنزيل ومواكبة تنفيذ المشاريع وبأن الأمر لا يتوقف على توقيع العقود، بل يتجاوزه لكونها عقودا أخلاقية مرتبطة بالعقل والضمير.

كما أثنى الملك على أداء القطاع البنكي الذي بلغ دروة من التقدم جعلتها متميزا داخليا وخارجيا لاسيما في إفريقيا، داعيا إلى توسيع قاعدة المغاربة المنخرطين في البنوك.

كما دعا الملك المؤسسات المالية إلى الإسهام في المحافظة على البيئة ودعم التنمية المستدامة.