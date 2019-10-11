ريدوان يحضر هدية جديدة للملك في عيد ميلاده المقبل

ينوي المنتج المغربي العالمي، نادر خياط، الشهير بلقب “ريدوان”، إطلاق نسخة جديدة من أغنية “happy birthday sidna”، التي سبق أن أهداها للملك محمد السادس بمناسبة عيد ميلاده الماضي.
وكشف نادر خياط، المعروف فنيا بـ”ريدوان”، لـ”هيت راديو”، أنه ينوي إصدار نسخة جديدة للأغنية، في عيد الميلاد المقبل للملك محمد السادس، ومن خلالها سيتيح الفرصة إلى بعض الفنانين المغاربة لإشراكهم في العمل، من أبرزهم منال بنشليخة، وماريا نديم، التي لم يحالفها الحظ للمشاركة في النسخة الأولى لوجود مشاكل تقنية في المقطع الخاص بها.
ويعتزم “ريدوان” تصوير النسخة الجديدة من الأغنية على طريقة الفيديو كليب، بحضور عدد كبير من الفنانين.
“ريدوان” يستعد لاقتحام عالم بوليوود، كذلك، إذ زار مدينة بومباي الهندية، من أجل دراسة مجموعة من المشاريع الفنية، من بينها تصوير فيلم سينمائي، وحفلات هناك.
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