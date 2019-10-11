مدارس “الفرصة الثانية”.. بعد إعادتها أزيد من 66 ألف يافع إلى مقاعد الدراسة تطمح إلى استهداف 71 ألفا آخرين هذه السنة

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نسخة جديدة من برنامج التربية غير النظامية، الذي يضم مدارس “الفرصة الثانية”، لإعادة اليافعين إلى مقاعد الدراسة.

البرنامج، الذي أطلقت، أمس الخميس، نسخة جديدة منه، كان قد استهدف خلال الموسم الماضي، 66.066 مستفيدا ومستفيدة بشراكة مع ما يناهز 400 جمعية، التي شغلت لهذه الغاية حوالي 1400 منشط، ومنشطة تربوية.

وانطلق، أمس، الدخول التربوي لأقسام التربية غير النظامية، ومدارس “الفرصة الثانية 2019-2020″، تحت شعار “برامج الفرصة الثانية في صلب مدرسة الإنصاف والمواطنة”.

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يذكر أن تجربة التربية غير النظامية، ومدارس الفرصة الثانية، استطاعت أن تعيد عددا من اليافعين إلى مقاعد الدراسة، وتصنع منهم تلاميذ متفوقين، إذ احتفت أكاديميات بمتميزين في برنامج الفرصة الثانية، بعد تفوقهم في الامتحانات الاشهادية.

وتستهدف برامج التربية غير النظامية الموسم الحالي 2019/2020 تربية وتكوين 71.000 من اليافعين غير الممدرسين، منهم 7.000 في مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد.

وفي إطار تنفيذ التزامات الوزارة، المتضمنة في برنامج العمل، المتعلقة بتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد لفائدة الشباب، واليافعين 13-18 سنة، من خلال إحداث 80 مركزا في أفق الموسم التربوي 2021/2022، باشرت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تأهيل، وتجهيز المؤسسات التعليمية لإحداث مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، حيث تم توقيع 46 اتفاقية شراكة ثلاثية مع جمعيات المجتمع المدني من أجل افتتاح 46 مركزا جديدا، محدثا خلال الموسم التربوي الجاري في مختلف جهات المملكة، سيضافون إلى 32 مركزا، كان قد فتح أبوابه للتأهيل، والتكوين، والمرافقة من أجل الإدماج السوسيو مهني لـ 3625 من اليافعين والشباب، المنقطعين عن الدراسة، خلال الموسم الماضي.