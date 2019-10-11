بطولة شنغهاي لأساتذة التنس.. تسيتسيباس يهزم ديوكوفيتش وبيلغ المربع الذهبي

فجر اليوناني “ستيفانوس تسيتسيباس” مفاجأة من العيار الثقيل، في بطولة شنغهاي لأساتذة التنس، بعدما أخرج، اليوم الجمعة، من دور ربع النهائي المصنف الأول عالميا، الصربي “نوفاك ديوكوفيتش”.

وتغلب “تسيتسيباس” على “ديوكوفيتش” بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، حيث حسم الصربي المجموعة الأولى لصالحه بواقع 6_3، قبل أن يعود اليوناني ويعدل الكفة في المجموعة الثانية، التي فاز فيها 7_5، ثم أنهى المجموعة الثالثة والفاصلة لفائدته بواقع 6_3.

ويلتقي “تسيتسيباس”، البالغ من العمر 21 سنة، في المربع الذهبي للبطولة مع الروسي “دانييل ميدفيديف”، الذي تغلب في دور الربع على الإيطالي “فابيو فونيني” بمجموعتين لصفر، إذ حسم الأولى بواقع 6_3، قبل أن ينهي الثانية لصالحه أيضا بواقع 7_6.