أبناء سخنين يفوز في الديربي على أخاء الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراة الديربي أمام شقيقه أخاء الناصرة بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة.

ويأتي هذا الفوز السخنيني في باكورة مباريات المدرب، سليمان الزبارقة، بعد 3 خسارات متتالية للفريق في الدوري.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من مشجعي الفريقين الذين لم يكفوا عن التشجيع على مدار التسعين دقيقة.

وقبيل انطلاق المباراة، قامت إدارة أخاء الناصرة ورابطة المشجعين بتكريم قائد الفريق المعتزل، أمجد سليمان، تقديرا لمسيرته ودفاعه عن قميص الفريق على مدار سنوات عديدة.

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وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، حيث افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل بهدف سجله اللاعب نواف بزيع، ثم في الدقيقة 38 أدرك اللاعب، موطي مالكا، هدف التعادل من ضربة جزاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 88 حسم اللاعب، إيلي إلباز، المباراة بهدف ثان لصالح اتحاد أبناء سخنين.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد كابتن أخاء الناصرة، علي خطيب، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد الفريق النصراوي عند 8 نقاط وهو يحتل المركز الثاني عشر.

هذا، وسيستضيف اتحاد أبناء سخنين في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل رمات غان يوم الجمعة المقبل، فيما سيحل أخاء الناصرة ضيفا على شقيقه هبوعيل أم الفحم في اليوم ذاته.