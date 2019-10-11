أكد قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، الجمعة، أن قواته جاءت إلى مدينة الصدر لحماية المتظاهرين، فيما شدد أنه لن يتم السماح بإطلاق النار.
وأضاف أن "غايتنا خدمة المواطن وحفظ الأمن وبمهنية عالية".
وكانت قيادة العمليات العمليات المشتركة قد اعلنت، الاثنين الماضي، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بسحب قطعات الجيش من مدينة الصدر، واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الشرطة الاتحادية: جئنا إلى مدينة الصدر لحماية المتظاهرين ولن نسمح بإطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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