ناشطون يقتحمون قاعة مجلس النواب اللبناني

أقدم ناشطون من حزب سبعة المعارض اللبناني، على اقتحام إلى قاعة مجلس النواب اللبناني للمطالبة بإقرار قوانين لإعادة الأموال المنهوبة.
وأضافت أنه "بناء على تعليمات رئيس مجلس النواب تم إنذار المجموعة وإطلاق سراحهم فيما بعد".
من جانبه، أشار بيان صادر عن قيادة شرطة مجلس النواب، إلى إنه سبق لطلاب وإعلاميين متمرنين أن تقدموا من الأمانة العامة لمجلس النواب للحصول على إذن لزيارة المجلس للاطلاع على مجريات العمل الإداري في المجلس، وجريا على العادة تم إعطاء الموافقة المسبقة بالدخول".
وأضاف البيان، أن "عناصر شرطة مجلس النواب المكلفين بحفظ الأمن داخل المجلس فوجئوا بقيام بعض الأفراد المندسين بين المجموعة الحائزة على الترخيص قيامهم بأعمال شغب وإطلاق هتافات داخل القاعة العامة حيث تم توقيفهم وإخراجهم من القاعة من قبل عناصر الشرطة".
وتابع، أنه "فور إبلاغ الأمر لدولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي بملابسات الحادث أعطى تعليماته لقيادة الشرطة الاكتفاء بالتنبيه وإطلاق سراحهم".
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