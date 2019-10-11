دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المتقدمين للحصول على المنحة المالية، للتقديم عبر الموقع الالكتروني للوزارة. ويكون التقديم ابتداء من الخميس 10 تشرين الاول ولغاية الـ 24 من الشهر نفسه، ولا حاجة لمراجعة الوزارة. شاهدوا الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: قبل هذا التاريخ تقدموا للحصول على المنحة المالية الكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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