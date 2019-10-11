"سوريا الديمقراطية": مقتل 3 بانفجار سيارة ملغومة في القامشلي

قال مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، التي يقودها الأكراد: "إن سيارة ملغومة انفجرت أمام مطعم في مدينة القامشلي، وأسفرت عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 9 آخرين.



ويسيطر الأكراد على المدينة، ونقلت محطة تلفزيون الإخبارية السورية الرسمية عن مراسلها أن الانفجار تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

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وتشهد المناطق الواقعة شمال شرقي سوريا عدوانا تركيا، الأربعاء الماضي، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 262 من عناصر الجيش التركي و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان.





ونوهت بأنه "في اليومين الماضيين، تعرضت مدينتا عامودا وقامشلي المكتظتان بالسكان لأعنف قصف عشوائي بالمدفعية والقذائف".

وبشكل عشوائي، استهدفت الأحياء والشوارع في المدينتين ما أدى لسقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء.