"قرعة جيدة".. مدرب الترجي سعيد بتجنب الرحلات لأدغال أفريقيا

أبدى معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، سعادته بنتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت (الأربعاء) بمصر.

وقال الشعباني في تصريحات لراديو "إي.أف.أم" التونسي "مجموعتنا ليست بالحديدية، ولو أننا سنخوض مباريات ديربي أمام الرجاء المغربي والقبائل الجزائري".

وتابع "أنا سعيد بتجنب الرحلات المرهقة لأدغال أفريقيا، خاصة أننا سنخوض عدة منافسات في الموسم الجاري".

وأضاف "يجدر الاعتراف بأن مستوى النسخة الحالية أقوى من سابقاتها في ظل وجود عدة أندية مميزة".

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وأتم "لا مجال للتعثر على ملعبنا، نحن مطالبين بجمع 9 نقاط من مبارياتنا على أرضنا.. نعول أيضا على دعم الجماهير من أجل تحقيق حلم الفوز باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي".

يذكر أن قرعة دوري أبطال أفريقيا وضعت "شيخ الأندية التونسية" ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب الرجاء المغربي والقبائل الجزائري وفيتا الكونجولي.

ويبحث الترجي عن الفوز بخامس ألقابه في دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه سابقا بنسخ سنوات 1994 و2011 و2018 و2019.

ولن تكون مهمة بطل تونس سهلة، خاصة أن منافسيه المباشرين يمرون بأفضل مستوياتهم الفنية، فضلا عن خسارته خدمات 5 لاعبين مهمين وهم أيمن بن محمد وفرانك كوم وغيلان الشعلالي وسعد بقير ويوسف بلايلي، الذين انتقلوا لأندية أخرى.

وقام الترجي بعملية إحلال وتجديد في رصيده البشري خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث قام باستقدام 9 لاعبين جدد، منهم 7 محترفين أجانب.