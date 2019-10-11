- 1/2
- 2/2
محمد عمادالخميس 2019/10/10 07:31 م بتوقيت أبوظبي
معين الشعباني
أبدى معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، سعادته بنتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت (الأربعاء) بمصر.
وقال الشعباني في تصريحات لراديو "إي.أف.أم" التونسي "مجموعتنا ليست بالحديدية، ولو أننا سنخوض مباريات ديربي أمام الرجاء المغربي والقبائل الجزائري".
وتابع "أنا سعيد بتجنب الرحلات المرهقة لأدغال أفريقيا، خاصة أننا سنخوض عدة منافسات في الموسم الجاري".
وأضاف "يجدر الاعتراف بأن مستوى النسخة الحالية أقوى من سابقاتها في ظل وجود عدة أندية مميزة".
وأتم "لا مجال للتعثر على ملعبنا، نحن مطالبين بجمع 9 نقاط من مبارياتنا على أرضنا.. نعول أيضا على دعم الجماهير من أجل تحقيق حلم الفوز باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي".
يذكر أن قرعة دوري أبطال أفريقيا وضعت "شيخ الأندية التونسية" ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب الرجاء المغربي والقبائل الجزائري وفيتا الكونجولي.
ويبحث الترجي عن الفوز بخامس ألقابه في دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه سابقا بنسخ سنوات 1994 و2011 و2018 و2019.
ولن تكون مهمة بطل تونس سهلة، خاصة أن منافسيه المباشرين يمرون بأفضل مستوياتهم الفنية، فضلا عن خسارته خدمات 5 لاعبين مهمين وهم أيمن بن محمد وفرانك كوم وغيلان الشعلالي وسعد بقير ويوسف بلايلي، الذين انتقلوا لأندية أخرى.
وقام الترجي بعملية إحلال وتجديد في رصيده البشري خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث قام باستقدام 9 لاعبين جدد، منهم 7 محترفين أجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر "قرعة جيدة".. مدرب الترجي سعيد بتجنب الرحلات لأدغال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.