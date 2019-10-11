الكرملين يتطلع لترتيب لقاء بين بوتين وترامب في تشيلي

أعلن الكرملين، الجمعة، بحث إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبك) في تشيلي، نوفمبر/تشرين الثاني.



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ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لا توجد حالياً خطط ملموسة لعقد مثل هذا الاجتماع لكنهم سيعملون على ترتيبه.

وكانت العاصمة الفنلندية هلسنكي قد شهدت في منتصف شهر يوليو/تموز 2018 لقاء بين ترامب وبوتين، في أول قمة تجمعهما معاً منذ وصول الرئيس الأمريكي إلى السلطة.

وعقب اللقاء أكد الرئيس الأمريكي أنه يتطلع إلى لقاء آخر مع نظيره الروسي، وجاءت تصريحاته بعد حالة من الجدل حول قمة هلسنكي، كما هاجم ترامب وسائل الإعلام، متهماً إياها بتجاهل "النجاح الكبير" للقمة.