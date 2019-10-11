قصف تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة شمالي سوريا

واصلت قوات النظام التركي عدوانها على الأراضي السورية لليوم الثالث على التوالي، وجددت قصفها بالمدفعية والطيران العديد من المناطق في ريف الحسكة، مركزة قصفها على مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي في محاولة لاحتلالها.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الجمعة، إن الساعات الماضية شهدت تركيز العدوان التركي على استهدافه الأحياء السكنية في مدينة رأس العين عبر قصف طال منازل الأهالي والمرافق والمؤسسات الخدمية، ما أدى لوقوع أضرار في محاولة لتهجير المدينة من أهلها.

وأضافت الوكالة أن سلاح طيران العدوان التركي استهدف أطراف رأس العين قرب المستشفى الوطني بالمدينة.

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وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمالي شرق سوريا، جراء العدوان التركي.





وأشار المرصد إلى مقتل العشرات بينهم مدنيون على الجانب السوري بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، في اليوم الأول للعدوان التركي.

في المقابل أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، مقتل 262 من عناصر الجيش التركي و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان الأربعاء الماضي.

جاء ذلك في بيان للقوات تضمن حصيلة نتائج "الغزو التركي" على شمال شرقي سوريا خلال يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.