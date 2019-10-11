السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض حظر أسلحة على تركيا

طالب برلمان السويد، الجمعة، من الحكومة ممارسة أقصى الضغوط الممكنة على تركيا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر الإثنين المقبل كي يفرض التكتل حظرا على تصدير الأسلحة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.



وأدانت وزيرة الخارجية آن لينده العدوان التركي على شمالي شرق سوريا، وقالت على تويتر إن العملية "تنتهك القانون الدولي وتزعزع الوضع وتخاطر بعواقب إنسانية كبيرة خاصة بالنسبة للأكراد. يتعين على مجلس الأمن أن يبحث القضية".

وفي وقت سابق، استبعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استسلام أوروبا لابتزاز تركيا عقب عدوانها على شمال سوريا.

وقال كونتي: "أوروبا لن تستسلم لابتزاز تركيا بشأن عملياتها في شمال سوريا".

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وأدانت عدة دول كبرى العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من العواقب، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.





وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمالي شرق سوريا جراء العدوان التركي.

وأشار المرصد إلى مقتل العشرات بينهم مدنيين على الجانب السوري بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، في اليوم الأول للعدوان التركي.

في المقابل أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، مقتل 262 من عناصر الجيش التركي و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان الأربعاء الماضي.

جاء ذلك في بيان للقوات تضمن حصيلة نتائج "الغزو التركي" على شمال شرقي سوريا خلال يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

