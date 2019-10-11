محمد بن راشد مهنئا آبي أحمد: صانع حقيقي للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحصوله على جائزة نوبل، مؤكدا أنه رجل حكمة وصانع حقيقي للسلام.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نبارك لفخامة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد فوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام.. رجل حكمة وتنمية وصانع حقيقي للسلام.. ومحب للخير لشعبه وللجميع في قارة أفريقيا.. وهو صديق لدولة الإمارات.. وقريب من قلوب شعبها.. ألف مبروك".





وكانت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل قررت منح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي جائزة نوبل للسلام لعام 2019، لمبادرته الحاسمة التي أفضت لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

وقال بيان نشره الموقع الرسمي لجائزة نوبل إن آبي أحمد عندما أصبح رئيساً للوزراء في أبريل/نيسان 2016 أعرب بوضوح عن رغبته في استئناف محادثات السلام مع إريتريا.