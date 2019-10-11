سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، بواقع قرشين في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى، وبلغ متوسط السعر 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والأهلي اليوناني والعربي الأفريقي.

وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، تراجع أيضا سعر الدولار عند 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في المصرف المتحد.

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وجاء أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.26 جنيه للشراء و16.36 للبيع، وهو السعر ذاته في بنك البركة.

وسجل الدولار 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع في بنوك قناة السويس وعودة وكريدي أجريكول وبلوم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8% في سبتمبر/أيلول الماضي من 7.5% في أغسطس/آب السابق له. وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو 17.80 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الإسترليني عند 19.81 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع.



وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وأيضا استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 53.13 جنيه للشراء و53.72 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.