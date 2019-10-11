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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات يوم غدٍ السبت

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 11 أكتوبر 2019

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات يوم غدٍ السبت

الخليج 365 ـ متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية، ورطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأضاف أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفا ومتوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:57 والمد الثاني عند الساعة 00:32 والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 46:06.

ويكون الموج في بحر عمان متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 21:20 والجزر الاول عند الساعة 16: 15 والجزر الثاني عند الساعة 03:19.

فيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة         الحرارة العظمى     الحرارة الصغرى     الرطوبة العظمى     الرطوبة الصغرى المدينة  

 

أبو ظبي              38                      28                   80                             30

 

دبي                   39                    29                      70                            25    

 

الشارقة                38                   27                    80                             25

 

عجمان               38                     28                    80                            30  

 

أم القيوين            37                     28                   85                            35

 

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رأس الخيمة         38                    27                    80                            30  

 

الفجيرة                36                  29                    85                           40  

 

العين                  38                  26                    80                          25

 

ليوا                   39                 24                     65                          20

 

الرويس             35                  25                     65                          40

 

السلع               36                   26                   70                           35

 

دلما                 37                   30                  80                            35

 

طنب الكبرى      36                    30                  85                           40

 

طنب الصغرى    36                   30                 85                            40

 

أبو موسى         36                  30                 85                            40.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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