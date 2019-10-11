حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات يوم غدٍ السبت

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية، ورطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأضاف أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفا ومتوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:57 والمد الثاني عند الساعة 00:32 والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 46:06.

ويكون الموج في بحر عمان متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 21:20 والجزر الاول عند الساعة 16: 15 والجزر الثاني عند الساعة 03:19.

فيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة

أبو ظبي 38 28 80 30

دبي 39 29 70 25

الشارقة 38 27 80 25

عجمان 38 28 80 30

أم القيوين 37 28 85 35

Advertisements

رأس الخيمة 38 27 80 30

الفجيرة 36 29 85 40

العين 38 26 80 25

ليوا 39 24 65 20

الرويس 35 25 65 40

السلع 36 26 70 35

دلما 37 30 80 35

طنب الكبرى 36 30 85 40

طنب الصغرى 36 30 85 40

أبو موسى 36 30 85 40.