عاجل.. داعش يؤازر القوات التركية ويفجر مفخخة داخل القامشلي السورية

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر إعلامية أن قتلى وجرحى مدنيين سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي شمال سوريا اليوم الجمعة، تشرين الأول 11، 2019.

وأضافت المصادر أن الانفجار وقع قرب مطعم في مدينة القامشلي التي تتعرض لقصف جوي ومدفعي تركي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف.

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وكانت قوات سوريا الديمقراطية أكدت، أمس الخميس، أن القوات التركية استهدفت سجونا تضم عددا من عناصر داعش لمساعدتهم على الهروب.

وقوبل الهجوم التركي على سوريا بإدانات عربية ودولية على نطاق واسع.

وأكد محللون أن العمليات التركية ستنعش الإرهاب في المناطق التي طردتها منه قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.