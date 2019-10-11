شكرا لقرائتكم البنتاغون: تركيا تخاطر بعواقب وخيمة من خلال التوغل في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حثّ وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، تركيا "بقوة" على "وقف" عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، وفق بيان للبنتاغون الجمعة.

وأورد البيان أنه خلال اتصال هاتفي أمس الخميس بين إسبر ونظيره التركي خلوصي أكار، "شجع" الوزير الأميركي "تركيا بقوة على وقف ما تقوم به في شمال شرقي سوريا".

كما حذّر إسبر نظيره التركي من أن "هذا التوغل قد تكون له عواقب وخيمة على تركيا".

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وأبلغ إسبر أبلغ نظيره التركي بأنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع في شمال شرقي سوريا "قبل أن يتعذر إصلاحه". وقال بيان البنتاغون: "في إطار المكالمة حث الوزير الأميركي تركيا بقوة على التوقف عن إجراءاتها في شمال شرقي سوريا، من أجل زيادة احتمالات توصل الولايات المتحدة وتركيا وشركائنا لسبيل مشترك لتهدئة الوضع قبل أن يتعذر إصلاحه".

كما وصفت وزارة الدفاع الأميركية التوغل العسكري التركي في سوريا بـ"التهديد" على التقدم الذي أحرز في قتال تنظيم داعش والتهديد المحتمل على القوات الأميركية هناك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن إسبر "أوضح" لنظيره التركي خلال المكالمة أن الولايات المتحدة تعارض التوغل.

كان البنتاغون قد قال قبل شن الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا إنه لا يدعمه.