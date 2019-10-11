لقاء السيد نصرالله وباسيل شدد على ضرورة العمل لتحسين الواقع الاقتصادي

التقى الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ مساء أمس رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بحضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب ​وفيق صفا​ حيث جرى البحث في التطورات الاقليمية والمحلية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة تأمين الاستقرار ​الاقتصاد​ي من خلال القيام بكل الاجراءات اللازمة لضبط ​الوضع الاقتصادي​ وتحسينه، وضرورة العمل على زيادة موارد ​الدولة​ وإصدار موازنة 2020 وفيها إصلاحات جذرية من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي والمالي ووجوب الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، كذلك وجوب تخفيض عجز ميزان المدفوعات وحل مشكلة ​النازحين​.

وتوقّف اللقاء عند أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي الأمني وتفعيل العمل النيابي والحكومي كما تفعيل عمل مؤسسات الرقابة ومقاومة ​الفساد​.