أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أن ​حركة المرور​ شبه متوقفة من الوسط التجاري باتجاه ​المدينة الرياضية​ بسبب تصادم مروري، طالبة من المواطنين المتجهين نحو ​المطار​ سلوك طرقات بديلة لحين ازالة العوائق.

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كانت هذه تفاصيل خبر غرفة التحكم طلبت من المواطنين المتجهين نحو المطار سلوك طرقات بديلة بسبب توقف السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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