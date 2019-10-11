رويترز: تحطم طائرة شحن في الكونغو كان على متنها موظفون بمكتب الرئاسة

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "​طائرة​ شحن كان على متنها موظفون بمكتب الرئاسة تحطمت في ​الكونغو​". وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" قد لفتت صباح اليوم إلى "اختفاء طائرة شحن رسميّة على متنها 8 أشخاص في الكونغو الديمقراطية".

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