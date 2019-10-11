خليل: أرى لزوم إحالة الموازنة إلى مجلس النواب في خلال أسبوع

علق وزير المالية ​علي حسن خليل​ في تصريح له قبل اجتماع لجنة الاصلاحات على موضوع ​الموازنة​، مشيرا الى انه يرى لزوم إحالة الموازنة إلى ​مجلس النواب​ في خلال أسبوع.

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