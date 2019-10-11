الأناضول: هجوم بالهاون نفذه حزب العمال الكردستاني على بلدة نصيبين

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بـ"إصابة عدد كبير من المدنيين جراء هجوم بقذائف الهاون نفذه عناصر من "​حزب العمال الكردستاني​" على بلدة نصيبين التابعة لولاية ماردين التركية".

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