ملك المغرب: البرلمان مسؤول عن وضع قوانين تلبي تطلعات الشعب

أكّد الملك المغربي ​محمد السادس​، في كلمة له خلال افتتاح ​الدورة​ البرلمانية ​الجديدة​، أن "البرلمان مسؤول عن وضع قوانين تلبي تطلعات الشعب"، موضحًا "أننا سنعمل على صون وتطوير ​الاقتصاد​ الوطني".

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