مسؤول أميركي: هجوم تركيا على سوريا يصب في صالح إيران

أعرب مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​ لشبكة "سي إن إن" الأميركية عن مخاوفه البالغة بشأن العملية التركية ​الجديدة​ ضد المقاتلين ​الأكراد​ في شمال شرقي سوريا، واصفا إياها بالخطأ الفادح الذي سيجلب عواقب وخيمة، مشيراً إلى انه يشعر باليأس إزاء عملية "نبع السلام" التركية ويشارك ​السعودية​ و​إسرائيل​ مخاوفهما من أن الهجوم التركي يصب في مصلحة إيران على مستوى المنطقة.

وحذر من أن "الوضع الحالي شرق الفرات "في غاية الدراماتيكية وخطير جدا"، مشيرا إلى أن "الهجوم التركي ضد المقاتلين الأكراد، أكبر حليف للولايات المتحدة في حربها ضد "داعش" بسوريا، يقوض جهود ​القضاء​ على التنظيم الإرهابي من خلال إبعاد "​قوات سوريا الديمقراطية​" ذات الغالبية الكردية عن المعركة ضد فلوله في شمال البلاد".

واعتبر أن "العملية التركية الجديدة في شمال شرقي سوريا خطأ فادحا سيترتب عليه تداعيات وخيمة لأمننا جميعا"، مضيفا: "لا أعلم عن أحد غير منزعج من ذلك".