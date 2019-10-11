العربية: مقتل 4 وجرح 9 في انفجار سيارة مفخخة في القامشلي

أفادت قناة "العربية" عن مقتل 4 وجرح 9 في ​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ في ​القامشلي​. يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اعلنت قبل قليل عن "انفجار سيارة ملغومة في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد".

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