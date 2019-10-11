وزير الدفاع الأميركي يحض تركيا على وقف عملياتها في سوريا

حض ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، ​تركيا​ على وقف عملياتها في ​سوريا​، مؤكداً أن "العملية بسوريا ستؤثر على التقدم بالحرب على تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيراً إلى أن "الهجوم التركي ستكون له عواقب وخيمة".

هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" ولفتت إلى أن هدف العملية هو ​القضاء​ على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها ​أنقرة​ ذراعا لـ "​حزب العمال الكردستاني​" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها ​الولايات المتحدة​ في إطار محاربة "داعش".