السفارة السعودية بطوكيو تحذر مواطنيها من تداعيات إعصار هاغيبس

دعت ​السفارة السعودية​ في العاصمة ​اليابان​ية ​طوكيو​، المواطنين السعوديين المتواجدين في اليابان إلى أخذ الحيطة والحذر من تداعيات ​إعصار​ "هاغيبس" القوي الذي يقترب من البلاد، مشيرةً إلى انه "نظرا للتحذيرات من إعصار "هاغيبس" والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح و​أمطار​ قوية خلال نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالكوارث".

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