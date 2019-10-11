دعت السفارة السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو، المواطنين السعوديين المتواجدين في اليابان إلى أخذ الحيطة والحذر من تداعيات إعصار "هاغيبس" القوي الذي يقترب من البلاد، مشيرةً إلى انه "نظرا للتحذيرات من إعصار "هاغيبس" والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالكوارث".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية بطوكيو تحذر مواطنيها من تداعيات إعصار هاغيبس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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