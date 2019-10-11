خارجية تركيا: عملية "نبع السلام" لا تستهدف تغيير التركيبة السكانية لمنطقة شرق الفرات

أكدت وزارة الخارجية التركية أن "القوات التركية تستهدف عناصر "ب ي د/ ي ب ك"، الذراع السورية لمنظمة "بي كا كا" المصنفة إرهابية لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشددةً على ان "عملية "نبع السلام" لا تستهدف تغيير التركيبة السكانية لمنطقة شرق الفرات".
وفي بيان لها، أكدت الخارجية التركية أن "ادعاءات إلحاق عملية نبع السلام الضرر بمساعي الحل السياسي في سوريا بعيدة كل البعد عن الحقيقة"، موضحةً ان "الاتهامات الباطلة بحقنا سببها فشل خطط تقسيم سوريا، وتصدر من دول وأطراف تدعم ضمنا أو علنا أجندة تنظيم ب ي د/ ي ب ك الانفصالية".
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