النشرة: دورية اسرائيلية حاولت اختطاف راع يرعى قطيعه في منطقة بسترة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأن "​دورية اسرائيلية​ حاولت منذ حولي نصف ساعة، كانت تكمن في منطقة بسترة خلف السياج الشائك، اختطاف ​الراعي​ اسماعيل حسين زهرة الذي كان يرعى قطيعه داخل الأراضي المحررة الا أن زهرة تمكن من الإفلات من عناصر الدورية الذين أطلقوا عدة أعيرة نارية باتجاهه إلا أن لم يصب بأذى. وقد اتخذت وحدات ​الجيش​ اللبنالني المنتشرة هناك التدابير الميدانية اللازمة وتعمل على معالجة الموضوع مع ​قوات اليونيفيل​".

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