الجميل: كل سلّم لبنان لمنطق "اللا دولة" يتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه

اعتبر النائب ​سامي الجميل​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "كل من غش الناس وسلم ​لبنان​ لمنطق "اللا دولة" وصوت على الموازنات المتتالية و​الضرائب​ التي دمرت مجتمعنا واقتصادنا وعقد اتفاقات محاصصة لتقاسم ثروات لبنان للحصول على سلطة مهترئة غير قادرة الا على شعبها، يتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه. لا حل الا برحيل هذه السلطة وما تمثله".

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