فوشيه تابع جولته في عكار وزار دير مار ضوميط للاباء الكرمليين في القبيات

تابع السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ زيارته لمحافظة عكار حيث زار دير مار ضوميط للاباء الكرمليين في ​القبيات​ يرافقه رئيس بلدية منجز جورج يوسف، وكان في استقباله رئيس الدير الاب ميشال عبود وعدد من الاباء الكرمليين وفعاليات.

وجال فوشيه على ارجاء الدير مستمعا لشروحات الاب عبود عن "تاريخه وحضور الاباء الكرمليين في القبيات وعكار والرسالة الروحية والتربوية والاجتماعية التي يؤديها الدير منذ تأسيسه منذ عشرات السنين. ثم كانت زيارة لمتحف ​الطيور​ والفراشات و​الحيوانات​ المحنطة عند المدخل الرئيسي للدير مستمعا من الاب ايوب يعقوب، مؤسس المتحف، عن معروضات المتحف وفكرة انشائه وابرز ما يحتويه وشروحات عن مجموعات الطيور والفراشات والحيوانات وكيفية جمعها وطريقة تحنيطها وحفظها وعرضها".

وابدى فوشيه "سروره لزيارة الدير وهذه المنطقة لاول مرة، واعجابه بالرسالة الحضارية التي يؤديها الدير على مدى سنين طويلة"، مبديا "استعداد ​السفارة​ للمساهمة ولتبني وتطوير دعم هذا المجهود خاصة في المجال التربوي ولا سيما ما يختص ب​اللغة​ للفرنسية".

ختاما كانت مأدبة محبة اقيمت في الدير على شرف السفير فوشيه والوفد المرافق.

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