النقابي المستقل يرفض بدعة "التعاقد الوظيفي" ويدعو لتعزيز الملاك وضبطه

رفض "​التيار النقابي المستقل​" في بيان، " بدعة التعاقد الوظيفي"، داعيا إلى "تعزيز الملاك وضبطه.

واستنكر "الاعتداء على حقوق المستعان بهم"، مطالبا ب"عدم المساس بهذه الحقوق وبدفع كامل حقوق المستعان بهم فورا وعدم التذرع بأي حجج، خصوصا أن هؤلاء المستعان بهم قاموا بواجباتهم على أكمل وجه، وهم مسؤولون عن اعالة مئات العوائل".

وأعلن "دعمه الإضراب المفتوح الذي أقرته لجنة وحراك الأساتذة المستعان بهم لتعليم ​النازحين السوريين​ في ​لبنان​ والوقوف ويقف بجانبهم حتى حصولهم على كامل حقوقهم".